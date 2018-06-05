«Прости меня, Миммо»

На 69-й минуте встречи Кришито грубо сфолил на голландском полузащитнике Райане Бабеле, в результате чего получил прямую красную карточку от главного арбитра матча из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова

"Прости меня, Миммо", — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере "Зенита".

Кришито выступал за петербургскую команду в период с 2011 по 2018 год. По окончании прошедшего сезона чемпионата России 31-летний итальянец объявил об уходе из клуба и вернулся в "Дженоа".

Ранее сообщалось, что сборные Италии и Нидерландов сыграли вничью в товарищеском матче.