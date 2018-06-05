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«Прости меня, Миммо»
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«Прости меня, Миммо» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: www.gazeta.ru
Пресс-служба петербургского "Зенита" отреагировала на эпизод с удалением защитника сборной Италии по футболу Доменико Кришито в товарищеском матче против команды Нидерландов, передает "Советский спорт".
На 69-й минуте встречи Кришито грубо сфолил на голландском полузащитнике Райане Бабеле, в результате чего получил прямую красную карточку от главного арбитра матча из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова.
"Прости меня, Миммо", — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере "Зенита".
Кришито выступал за петербургскую команду в период с 2011 по 2018 год. По окончании прошедшего сезона чемпионата России 31-летний итальянец объявил об уходе из клуба и вернулся в "Дженоа".
Ранее сообщалось, что сборные Италии и Нидерландов сыграли вничью в товарищеском матче.
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