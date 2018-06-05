Чиновникам хотят сократить рабочий день из-за ЧМ

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев предложил сократить рабочие дни российских госслужащих из-за матчей сборной России на ЧМ-2018. Об этом сообщает РИА Новости.

Свищев напомнил, что игры национальной команды с Саудовской Аравией и Уругваем пройдут в 18:00 и 17:00 по московскому времени. По его мнению, из-за этого чиновников европейской части России необходимо отпустить с работы «хотя бы на два часа» раньше.

Свищев, член комитета Госдумы по физкультуре и спорту, пояснил, что госслужащим нужно время, «чтобы они могли спокойно добраться до дома и подготовиться к их просмотру».

По задумке депутата, российским болельщикам в других часовых поясах нужно разрешить выходить на работу позже.

По мнению парламентария, его идею вряд ли поддержат на федеральном уровне, но некоторые руководители могут «задуматься».

Инициативу Свищева поддержал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев . По его словам, с этой идеей можно обратиться в комитет Думы по труду и соцполитике.

Похожую инициативу ранее приняли в Бразилии. Местным госслужащим разрешат раньше уходить с работы или позже приходить в дни матчей сборной Бразилии. При этом чиновникам придется в другие дни отработать пропущенные часы. Из-за разницы во времени с Россией большинство игр в Бразилии покажут либо утром, либо после обеда.

ЧМ по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Чемпионат откроется 14 июня в 18:00 матчем Россия — Саудовская Аравия на московском стадионе «Лужники». На групповом этапе сборная РФ также встретится с командами Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).