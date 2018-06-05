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Россиянам предложили добавить минимум 3 выходных
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Российским болельщикам захотели дать выходной 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев в своём «твиттере» рассказал о возможном введении выходных дней в даты матчей сборной России на чемпионате мира — 2018.
«Чемпионат мира по футболу — это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет Госдумы по труду, чтобы проработать вопрос и сделать выходными дни, когда играет сборная России», — написал Лебедев.
На групповом этапе чемпионата мира — 2018 сборной России предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).
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