Россиянам предложили добавить минимум 3 выходных

Российским болельщикам захотели дать выходной

«Чемпионат мира по футболу — это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет Госдумы по труду, чтобы проработать вопрос и сделать выходными дни, когда играет сборная России», — написал Лебедев.

На групповом этапе чемпионата мира — 2018 сборной России предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).