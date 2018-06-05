Все билеты на футбольный матч Россия — Турция проданы

Все билеты на заключительный матч сборной России по футболу перед домашним чемпионатом мира с национальной командой Турции проданы.

«Все билеты на матч России против Турции реализованы. По возможности приходите на стадион пораньше, чтобы не создавать давку при входе. Спасибо за поддержку», — сообщает пресс-служба сборной России в Twitter.

Матч Россия — Турция состоится 5 июня в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена», которая вмещает 30 тысяч зрителей.

Сборная России на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.