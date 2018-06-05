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На матч Россия — Турция не осталось ни одного билета
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Все билеты на футбольный матч Россия — Турция проданы 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Все билеты на заключительный матч сборной России по футболу перед домашним чемпионатом мира с национальной командой Турции проданы.
«Все билеты на матч России против Турции реализованы. По возможности приходите на стадион пораньше, чтобы не создавать давку при входе. Спасибо за поддержку», — сообщает пресс-служба сборной России в Twitter.
Матч Россия — Турция состоится 5 июня в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена», которая вмещает 30 тысяч зрителей.
Сборная России на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу рассказал о сильных качествах игроков национальной команды России.
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