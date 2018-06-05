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«Футбол в нашей сборной похож на майонез»
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Губерниев: надеюсь на игроков сборной, но пока футбол в России похож на майонез 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Instagram
Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре сборной России после товарищеского матча с национальной командой Турции (1:1).
>> Россия и Турция сыграли вничью
«Итак, друзья мои, Россия — Турция 1:1! 7 матчей без побед! Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира. И уезжать обратно не надо. Мы дойдём пешком. И уйдём пешком. И всё же, надеюсь на футболистов и уповаю! А Вы? Пока футбол в нашей сборной похож на майонез!», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Национальная российская команда сыграет в группе А со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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Комментарии22  Ещё 7 источников 
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