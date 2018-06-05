Губерниев: надеюсь на игроков сборной, но пока футбол в России похож на майонез

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре сборной России после товарищеского матча с национальной командой Турции (1:1). >> Россия и Турция сыграли вничью Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 5 Июн 2018 в 12:13 PDT «Итак, друзья мои, Россия — Турция 1:1! 7 матчей без побед! Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира. И уезжать обратно не надо. Мы дойдём пешком. И уйдём пешком. И всё же, надеюсь на футболистов и уповаю! А Вы? Пока футбол в нашей сборной похож на майонез!», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме». Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Национальная российская команда сыграет в группе А со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.