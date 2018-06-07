Озвучен размер премиальных игроков сборной России

Названы суммы премиальных футболистам сборной России

Названа схема премирования футболистов сборной России при главном тренере Станиславе Черчесове . Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации портала, за каждую ничью футболисты получают по 7,5 тысячи евро, победы приносят игрокам по 15 тысяч евро, за поражения выплаты не предусмотрены. Премии полагаются всем, кто попадает в заявку на матч. На чемпионате мира 2018 года схема будет той же, за исключением того, что футболисты сборной, скорее всего, получат дополнительные бонусы.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016-го. Под руководством тренера национальная команда провела 18 контрольных матчей. В последних семи матчах сборная не побеждала. В последней встрече перед стартом чемпионата мира российские футболисты сыграли вничью с турками — 1:1. В этом матче россияне нанесли первый и единственный удар в створ ворот в последних двух поединках.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.