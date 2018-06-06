Чемпионат мира отпугнет туристов

Чемпионат мира отпугнет организованных туристов

В 2018 г. организованный иностранный туристический поток сократится на 10–15%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе : из-за чемпионата мира (пройдет с 14 июня по 15 июля) в Россию приедет на 700 000 меньше иностранных «классических» туристов. По словам Ломидзе, спрос сдвинулся на конец сезона, август — сентябрь. Одна из причин в том, что на время чемпионата мира цены на отели вырастут на 50%. Кроме того, продолжает она, обычных туристов останавливают ограничения на экскурсионных маршрутах и соседство с шумными болельщиками.

После чемпионата мира цены на путевки будут те же, что и в 2017 г., или даже дешевле процентов на пять из-за ослабления рубля, считает заместитель гендиректора НТК «Интурист» Сергей Толчин

Обмеление организованного турпотока частично компенсируют иностранные болельщики, продолжает Ломидзе: их на чемпионате мира ожидается свыше 500 000.

Путешественники переместились из организованного туризма в событийный, соглашается гендиректор туроператора «Вип-сервис» Дмитрий Горин , так было и во время Олимпиады в Сочи. Поэтому в целом в 2018 г. въездной турпоток останется таким же, как в 2017 г., прогнозирует Горин: «Можно даже рассчитывать на небольшой рост».

По данным Росстата, в 2017 г. в Россию приехало 24,4 млн человек, на 1% меньше, чем в 2016 г.

Из-за чемпионата иностранным туристам элементарно не хватает гостиниц, согласен с мнением Ломидзе Толчин, но сообщить, как упали продажи, отказался.

У туроператора «Дельфин» туристы летом 2018 г. делятся на две категории, рассказывает его гендиректор Сергей Ромашкин : классические туристы и организованные болельщики. В первой группе спрос упал на 3–4%, но часть этих туристов приедет во второй половине сезона, надеется он. В Санкт-Петербурге продажи упали на 20% и компенсировать падение не удастся, признает Ромашкин: туристы приезжают специально посмотреть на белые ночи, на которые и выпадает чемпионат мира.

Зато болельщики позволили туроператору на 3–4% увеличить оборот в деньгах, подчеркивает Ромашкин: средний чек для них в 1,5–2 раза выше, чем у классических туристов. По данным «Дельфина», тур из Мексики на одного человека без перелета с 17 по 27 июня стоит $2200, в него входит проживание в трех городах в отелях «3 звезды» или «4 звезды», переезды между городами и экскурсионная программа.

Иностранцы, получившие паспорт болельщика, приезжают без виз, основная надежда туроператоров — что они снова приедут, говорит Горин. Лидеры по заказам паспорта болельщика — США и Китай (по 39 000), Мексика (33 000), Аргентина (26 000), Колумбия (23 000), Германия (21 000) и Перу (20 000), сообщал «Интерфакс» данные оргкомитета чемпионата мира. Самые популярные города среди болельщиков — Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург, знает Ломидзе.

Туроператоры увеличат продажи путевок в Россию уже в 2019 г., считает Ломидзе, спрос на туры в Россию вырастет на 22%. Рост обеспечат в том числе новые аэропорты и терминалы, построенные к чемпионату, полагает Горин. И новые гостиницы, подхватывает Толчин: вероятно, сначала цены будут такими же, как и в 2018 г., а потом отельеры предложат скидки до 15%, чтобы стимулировать спрос. Рынок будет расти за счет туристов из Китая, Ирана, США и Германии, ожидает Горин.