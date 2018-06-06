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Назван новый возможный преемник Зидана
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СМИ: Йерро может стать главным тренером «Реала» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новым главным тренером "Реала" может стать Фернандо Йерро, сообщают испанские СМИ. Ранее он выступал за команду в качестве игрока.
Сообщается, что испанец вошел в список кандидатов после того, как для "Реала" оказались недоступными несколько других вариантов — Маурисио Покеттино, Юрген Клопп, Йоахим Лев, Массимилиано Аллегри и Юлиан Наггельсман. 50-летний испанский специалист был помощником Карло Анчелотти в "Реале" в сезоне-2014/15, затем тренировал "Овьедо" и был генеральным менеджером "Малаги". Сейчас он на должности спортивного директора Федерации футбола Испании.
Среди других кандидатов называются бывший тренер "Малаги" Мичел и еще один экс-игрок "Реала" Гути. Ранее пост главного тренера команды покинул Зинедин Зидан.
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