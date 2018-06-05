Состоялся финал 25 Чемпионата Корпоративной Лиги по мини-футболу

В прошедшие выходные состоялись финальные игры 25 Чемпионата Корпоративной Лиги по мини-футболу среди корпоративных команд Москвы. На протяжении 3 месяцев в соревновании участвовали 40 команд, которые были разбиты на 5 серий по 8 команд в каждой. Ниже представляем вам краткий обзор финального тура и объявим победителей сезона 2018/1!

Суперсерия. Спустя 5 лет, на вершину Олимпа в Серии поднялся банк «Аванград». Постоянные участники регулярного Чемпионата и Кубковых турниров проявили фантастическую волю к победе и стали обладателями золотых наград! Отличились футболисты и в борьбе за индивидуальные призы. Так нападающий команды банка «Аванград» Вячеслав Серов добился феноменального результата по результативности, который в этом сезоне преодолел отметку в 650 забитых голов в Лиге, а Приписцов Кирилл был назван лучшим вратарем Суперсерии. Серебряные награды забрали футболисты из команды Гарант Энерго, которые пропустили прошлый сезон и, вероятно, очень хотели себя показать в новом, что им собственно и удалось! Третье место, с минимальным разрывом по очкам, занимает Рособоронэкспорт

Серия А. Победителем в Серии А стала команда-старожил Лиги — Россельхозбанк . Команда долго шла к этому званию. Ровно год назад футболисты смогли выиграть регулярный этап Чемпионата, но в плей-офф не попали даже в тройку. Зато в этом сезоне команда достаточно уверенно лидировала большую часть Чемпионата и в итоге смогла дойти до финиша в золотом статусе. За серебро боролись три команды, и успешнее всего в этом деле были футболисты РКС : обыграв Фазотрон 4:0 и сыграв вничью с остальными соседями (1:1 БИНБАНК и 3:3 Россельхозбанк) — команда взобралась на 2 строчку турнирной таблицы. Бронзовым призером стал БИНБАНК!

Серия В. В Серии В Чемпионство празднует Пульсар! Приличного гандикапа перед туром команде хватило, чтобы довести сезон до итоговой победы! Институт Гидропроект хоть и одержал 3 победы из 3-х в заключительном туре (даже обыграл Пульсар 6:1), этого не хватило, чтобы подняться выше 2-й строчки! Серебро — отличный результат! Бронза в упорной борьбе досталась Рамблеру!

Серия С. С самого первого дня Чемпионата мы поняли, что Серия С по накалу может сравниться даже с Суперсерией и Серией 5х5. Здесь зачастую все решают последние минуты и даже секунды матча. По ходу Чемпионата сразу четыре команды становились лидерами турнирной таблицы, и каждая из них проводила на тот момент прекрасный тур. Больше всего шансов на победу в Серии было у ОМС и РН-Аэро, собственно так и вышло, что именно они решали судьбу золотых медалей Чемпионата в личной встрече. Перед последней игрой РН-Аэро был на ступень выше с преимуществом в одно очко, и ОМСу необходима была только победа! Но отличная игра в обороне не позволила преследователям отличиться — 0:0, и РН-Аэро завоевывает долгожданные золотые медали, серебро у ОМС. В борьбе за бронзу Ростелеком смог опередить ЛокоТех, победив в очной встрече 2:1.

Серия 5х5. Дебютная Серия в этом сезоне Чемпионата собрала одних из лучших корпоративных команд. Сильные, опытные, сыгранные, со своим стилем игры — все это про команды Серии 5х5! И первым обладателем трофея в этой Серии стали игроки ОАК ! Проиграв по ходу сезона всего три раза, команда стала безоговорочным лидером уже с первых туров Чемпионата и смогла удержать позиции до финальных матчей. Вторую строчку отстояла команда Транскапиталбанка ! В борьбе за бронзу преуспела Спецсвязь, которой оказалось достаточно 4-х набранных очков: 2:2 с Международным аэропортом «Внуково» и победа над Транскапиталбанком в финальном туре!

На торжественной церемонии закрытия Генеральный директор ГК «Корпоративная Лига» поблагодарил всех за супер-сезон и красивый футбол, пожелал всем отличного отдыха и вручил награды победителям и призерам, а также индивидуальные награды игрокам по личным показателям!