Ургант запустил флешмоб в поддержку Черчесова

Ургант запустил флешмоб в поддержку тренера сборной России Черчесова

"Мы начинаем всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу "Усы надежды".

Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!

Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом "Усынадежды". К акции уже присоединились Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина. Вперед, Россия!" — говорится на странице программы "Вечерний Ургант" в инстаграме.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее Черчесов рассказал, как он справляется с давлением перед стартом мирового первенства.