Ещё
Болт дебютировал в норвежском клубе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болт провёл первый матч за норвежский футбольный клуб 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт провёл первый матч за норвежский футбольный клуб «Стремсгодсет». 31-летний представитель Ямайки, завершивший карьеру в спринте в 2017 году, вышел на замену на 71-й минуте товарищеского матча со сборной Норвегии среди игроков не старше 19 лет, сообщает официальный сайт клуба.
Болт остался на поле до финального свистка и нанёс один удар в сторону ворот соперника. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу юношеской сборной Норвегии.
Болт болеет за английский «Манчестер Юнайтед» и не раз заявлял о намерении попробовать себя в профессиональном футболе. В марте 2018 года Усэйн принял участие в открытой тренировке дортмундской «Боруссии».
Чемпионат.com: последние новости
Буффон дисквалифицирован на три матча в еврокубках Сборная Бельгии определилась с окончательной заявкой на чемпионат мира — 2018 Яя Туре, Хосеп Гвардиола, расизм, африканцы – что происходит
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам могут добавить минимум три выходных123
Абрамович наказал Британию623
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»69
Медведева рассказала о косяке
Россия открыла счёт в контрольном матче с Турцией1
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение