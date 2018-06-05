Болт дебютировал в норвежском клубе

Болт провёл первый матч за норвежский футбольный клуб

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт провёл первый матч за норвежский футбольный клуб «Стремсгодсет». 31-летний представитель Ямайки, завершивший карьеру в спринте в 2017 году, вышел на замену на 71-й минуте товарищеского матча со сборной Норвегии среди игроков не старше 19 лет, сообщает официальный сайт клуба.

Болт остался на поле до финального свистка и нанёс один удар в сторону ворот соперника. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу юношеской сборной Норвегии.