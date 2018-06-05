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Утвержден состав участников сезона 2018/19
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Утвержден состав участников сезона 2018/19 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Футбольная национальная лига (ФНЛ) утвердила состав участников на сезон-2018/19.
Как сообщает пресс-служба турнира, количество участников в розыгрыше следующего сезона составит 20 команд: «Авангард», «Анжи», «Армавир», «Балтика», «Динамо СПб», «Зенит-2», «Луч-Энергия», «Мордовия», «Олимпиец», «Ротор-Волгоград», «Сибирь», «СКА-Хабаровск», «Спартак-2», «Тамбов», «Томь», «Тюмень», «Факел», «Химки», «Чертаново» и «Шинник».
Отмечается, что первый тур ФНЛ сезона-2018/19 запланирован на 17 июля.
Ранее сообщалось, что обращение футболистов «Тосно» к Владимиру Путину переправлено в Министерство спорта.
RT на русском: последние новости
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