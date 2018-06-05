«Локомотив» и ЦСКА получат по €15 млн от УЕФА

«Локомотив» и ЦСКА получат по €15,25 млн за участие в групповом этапе ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал данные о призовых выплатах для участников Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона. Схема распределения доходов опубликована на русскоязычной версии официального сайта УЕФА.

В предстоящем сезоне Россию в клубных турнирах представят шесть команд. Московские "Локомотив" и ЦСКА сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов. Московский "Спартак" также выступит в Лиге чемпионов, но стартует с третьего квалификационного раунда. В Лиге Европы сыграют "Краснодар" (групповой этап), санкт-петербургский "Зенит" (третий квалификационный раунд) и "Уфа" (второй квалификационный раунд).

Все 32 клуба, которые попадут в групповой этап Лиги чемпионов, получат по €15,25 млн В качестве бонуса за каждую победу в группе команда получит €2,7 млн, за ничью — €0,9 млн Бонус за выход в 1/8 финала составит €9,5 млн, за выход в четвертьфинал — €10,5 млн, за выход в полуфинал — €12 млн, за выход в финал — €15 млн За победу в финале предусмотрена дополнительная выплата в размере €4 млн За участие в групповом этапе Лиги Европы все 48 клубов получат по €2,62 млн За каждую победу команде будет выплачено дополнительно €570 тысяч, за ничью — €190 тысяч. Команда, занявшая первое место в своей группе, получит еще €1 млн, а команда, ставшая второй, — €500 тысяч. За выход в 1/16 финала клуб получит €0,5 млн, за выход в 1/8 финала — €1,1 млн, за выход в 1/4 финала — €1,5 млн, за выход в 1/2 финала — €2,4 млн, за выход в финал — €4,5 млн, победитель также получит €4 млн За участие в Суперкубке УЕФА каждой команде будет выплачено по €3,5 млн Победитель матча за Суперкубок дополнительно заработает €1 млн