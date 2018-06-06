Сборная Мексики отпраздновала поездку на ЧМ оргией

Игроки сборной Мексики отпраздновали поездку на ЧМ-2018 оргией

Девять футболистов сборной Мексики устроили вечеринку перед отъездом на ЧМ-2018. Как сообщает TVNotas, они сняли частный дом неподалеку от Мехико и вызвали около тридцати проституток. При этом, по данным источника, никто из игроков наказан не будет, поскольку тренировок они не пропускали и устроили это в свободное от футбола время.