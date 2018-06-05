Джикия посетил контрольный матч между сборными России и Турции

Защитник «Спартака» Георгий Джикия , восстанавливающийся после тяжёлой травмы колена, посетил контрольный матч между национальными сборными России и Турции, который проходит в эти минуты в Москве.

Об этом сообщает официальная страница отечественной сборной в социальной сети Twitter.

Из-за травмы, полученной во время зимнего тренировочного сбора «Спартака», Джикия не сможет принять участие в домашнем для сборной России чемпионате мира по футболу, стартующем 14 июня.