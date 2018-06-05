Мутко: сборная движется в правильном направлении, по самоотдаче вопросов нет

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о контрольном матче сборной России с командой Турции (1:1).

«Игра получилась лучше, чем с Австрией. С игрой в четыре защитника лучше получилось в обороне, появилось больше определённости в атаке. Не было дублирования, как это было на определённых позициях. Ясно, что не очень хорошие физические кондиции у ребят, но, в принципе, выдержали игру. И характер, и карточки, и настрой определённый есть. Всё придёт. Надо, чтобы забили, чтобы Федя забил. По самоотдаче ни к кому из ребят вопросов нет.

Ошибки? Их, конечно, разберут. Мяч пропустили ошибочно: вратарь выбил, там головой сыграли. В целом, команда движется в правильном направлении. Надеюсь, сейчас доработают. Осталось ещё время. Главное, что все с настроением.