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Черчесов назвал дату появления идеальной сборной
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Черчесов назвал дату появления идеальной сборной России 

Soccer News 58 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда команда будет полностью готова.
"Идеальную сборную под руководством Черчесова увидите 14 июня. Какие положительные стороны в игре сборной в матче против Турции я увидел? Много. Я серьезно. Эмоции другие, движение другое, понимание друг друга — тоже. Моментами видно, что уже получают удовольствие от игры. Организовали прессинг — забили. Дальше будет лучше.
Сегодня был очень хороший тест. Уругвайцы играют по той же системе, что и турки. Всех наших соперников по группе объединяет хорошая работа с мячом — как и сборную Турции. То есть в этой игре мы получили, что называется, три в одном. Понятно, не все удалось, потому что кто-то выбывает из строя. Но мы не собираемся на это ссылаться", — приводят слова Черчесова российские СМИ.
Напомним, что сборная России провела уже семь матчей подряд без побед.
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