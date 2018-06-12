Месси пропустил тренировку

Месси и Ди Мария пропустили тренировку сборной Аргентины во вторник

Нападающий Лионель Месси и полузащитник Анхель Ди Мария и еще восемь игроков сборной Аргентины по футболу пропустили тренировку команды во вторник. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тренировка была открытой для представителей СМИ 30 минут, это время футболисты уделили работе с мячом — короткий пас и выход из-под прессинга.

Первую игру на чемпионате мира сборная Аргентины проведет 16 июня в Москве против команды Исландии. 21 июня аргентинцы в Нижнем Новгороде сыграют против сборной Хорватии, а 26 июня в Санкт-Петербурге встретятся с командой Нигерии.