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Месси пропустил тренировку
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Месси и Ди Мария пропустили тренировку сборной Аргентины во вторник 

ТАСС 38 минут назад
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Нападающий Лионель Месси и полузащитник Анхель Ди Мария и еще восемь игроков сборной Аргентины по футболу пропустили тренировку команды во вторник. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Вместе с Месси и Ди Марией на тренировочные занятия не вышли вратарь Вильфредо Кабальеро, защитники Маркос Рохо, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, полузащитники Эдуарлдо Сальвио, Хавьер Маскерано, Лукас Биглия и Максимилиано Меса.
Тренировка была открытой для представителей СМИ 30 минут, это время футболисты уделили работе с мячом — короткий пас и выход из-под прессинга.
Первую игру на чемпионате мира сборная Аргентины проведет 16 июня в Москве против команды Исландии. 21 июня аргентинцы в Нижнем Новгороде сыграют против сборной Хорватии, а 26 июня в Санкт-Петербурге встретятся с командой Нигерии.
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