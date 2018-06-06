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«Барселона» задумалась о покупке Салаха
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СМИ: «Барселона» может переключиться на Салаха, если не купит Гризманна 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Reuters
"Барселона" рассматривает вариант приобретения нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в том случае, если каталонцам не удастся приобрести форварда "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает As.
Гризманн все еще не решил, остаться ли ему в мадридском клубе или перейти в стан сине-гранатовых, поэтому каталонцы присматриваются к Салаху. По данным издания, представители 25-летнего египтянина уже начали с клубом предварительные переговоры о возможном трансфере. При этом "Ливерпуль" не намерен отпускать своего лидера в это трансферное окно.
Напомним, ранее сообщалось, что Салах — одна из главных целей "Реала" на лето.
В завершившемся клубном сезоне в АПЛ Салах установил рекорд по количеству голов, отличившись в 36 матчах 32 раза.
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