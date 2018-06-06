Владимир Путин назвал трех любимых футболистов

"У меня есть футболисты, которых я считаю выдающимися и которые, безусловно, могут претендовать на этот титул, на это звание. Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных — Пеле. ну, Марадона мне еще очень нравится", — заявил Путин, которого цитирует russian.cri.cn.

Также российского лидера спросили про фаворитов чемпионата мира. "Это сложный вопрос. Там много претендентов, — сказал Путин. — Это и латиноамериканские команды — это Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший".

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.