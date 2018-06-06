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Путин назвал трех любимых футболистов
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Владимир Путин назвал трех любимых футболистов 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая назвал трех любимых футболистов. По его словам, ими являются великий советский вратарь Лев Яшин, а также легендарные форварды: бразилец Пеле и аргентинец Диего Марадона.
"У меня есть футболисты, которых я считаю выдающимися и которые, безусловно, могут претендовать на этот титул, на это звание. Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных — Пеле. ну, Марадона мне еще очень нравится", — заявил Путин, которого цитирует russian.cri.cn.
Также российского лидера спросили про фаворитов чемпионата мира. "Это сложный вопрос. Там много претендентов, — сказал Путин. — Это и латиноамериканские команды — это Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший".
Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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