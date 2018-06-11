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«Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн евро за Косту
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«Манчестер Сити» готов заплатить €100 млн за игрока «Ювентуса» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: www.gazeta.ru
"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении полузащитника туринского "Ювентуса" Дуглас Коста, сообщает "Советский спорт".
По информации Sport Mediaset, английский клуб готов потратить на приобретение бразильского футболиста €100 млн  В прошлом сезоне Коста принял участие в 47 матчах "Ювентуса". В активе футболиста шесть забитых мячей и 14 результативных передач.
Хавбек вошел в состав сборной Бразилии на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. 11 июня национальная команда прибыла в Сочи, где будет базироваться во время мирового первенства.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии сыграет в группе E с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.
Ранее сообщалось, что сборную Бразилии по футболу встретили в отеле Сочи хлебом и солью.
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