«Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн евро за Косту

«Манчестер Сити» готов заплатить €100 млн за игрока «Ювентуса»

По информации Sport Mediaset, английский клуб готов потратить на приобретение бразильского футболиста €100 млн В прошлом сезоне Коста принял участие в 47 матчах "Ювентуса". В активе футболиста шесть забитых мячей и 14 результативных передач.

Хавбек вошел в состав сборной Бразилии на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. 11 июня национальная команда прибыла в Сочи, где будет базироваться во время мирового первенства.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии сыграет в группе E с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

Ранее сообщалось, что сборную Бразилии по футболу встретили в отеле Сочи хлебом и солью.