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Пловчиха сравнила российских футболистов с алмазом
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Олимпийская чемпионка сравнила сборную России по футболу с алмазом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известная пловчиха Лариса Ильченко, являющаяся послом чемпионата мира — 2018 от Волгограда, прокомментировал давление западных СМИ на сборную России по футболу в преддверии мундиаля, передает газета "Известия".
"Давить можно по-разному, но чем сильнее давление, тем крепче алмаз.
Когда речь идет о профессиональном спорте и подготовке к такому серьезному турниру, не бывает мелочей. Не бывает случайных людей в сборной. Каждый попавший туда спортсмен — профессионал, который умеет настраиваться. Я уверена, что все они — стрессоустойчивые ребята и со всем справятся, проблем никаких не будет", — сказала она.
Грядущее мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Ранее Анатолий Бышовец оценил физическое состояние игроков сборной России.
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