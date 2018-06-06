Матч Аргентины и Израиля отменили из-за Месси

Угроза безопасности Месси стала причиной отмены матча сборных Аргентины и Израиля

Угроза безопасности форварда и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси стала причиной отмены товарищеского матча команды с Израилем.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Посольство Израиля в Аргентина выразило сожаление по поводу отмены матча. Также сообщалось об «угрозах и провокациях» в адрес Месси.

Товарищеский матч между сборными Аргентины и Израиля должен был состояться 9 июня в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что глава Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб призвал Месси не выходить на поле, а фанатов — сжигать футболки с его именем, если аргентинец решит сыграть.