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Матч Аргентины и Израиля отменили из-за Месси
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Угроза безопасности Месси стала причиной отмены матча сборных Аргентины и Израиля 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Угроза безопасности форварда и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси стала причиной отмены товарищеского матча команды с Израилем.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.
Посольство Израиля в Аргентина выразило сожаление по поводу отмены матча. Также сообщалось об «угрозах и провокациях» в адрес Месси.
Товарищеский матч между сборными Аргентины и Израиля должен был состояться 9 июня в Иерусалиме.
Ранее сообщалось, что глава Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб призвал Месси не выходить на поле, а фанатов — сжигать футболки с его именем, если аргентинец решит сыграть.
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