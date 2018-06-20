Роналду принес Португалии победу над Марокко

Роналду принёс победу сборной Португалии над командой Марокко в матче ЧМ-2018

В матче группы B чемпионата мира–2018 сборная Португалии встречалась с командой Марокко. Встреча проходила на стадионе «Лужники» и завершилась победой португальцев со счётом 1:0.

Единственный и победный гол в составе команду Португалии на 4-й минуте забил Криштиану Роналду , пославший мяч в сетку после удара головой.

После двух сыгранных поединков в группе В сборная Португалии имеет в активе четыре очка, а команда Марокко баллов не набрала. Сегодня в этом квартете состоится ещё одна игра — сыграют сборные Ирана и Испании.

Чемпионат мира по футболу–2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.