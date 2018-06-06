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Игру сборной России сравнили с майонезом
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Игру сборной России сравнили с майонезом 

Рамблер 2 часа назад
Футбол, который показывает сборная России, «пока похож на майонез», заявил на своей странице в соцсети Instagram телекомментатор Дмитрий Губерниев.
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Итак, други мои! Россия — Турция 1-1! 7 матчей без побед! Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира! И уезжать обратно не надо! Мы дойдём пешком! И уйдём пешком! И все же! Надеюсь на футболистов и уповаю! А Вы? Пока футбол нашей сборной похож на майонез! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ #футбол #черчесов #сборная #россия #мундиаль #вперед #верим #неверим #биатлонсдмитриемгуберниевым

Публикация от  Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry)

Журналист не объяснил, чем именно игра россиян напоминает популярный соус французской кухни, однако, по его мнению, об этом свидетельствует то, что сборная не может одержать победу уже семь матчей подряд.
Губерниев добавил, что отсутствие необходимости ехать на чемпионат мира 2018 года — это хорошо, так как игроки российской команды смогут «дойти» и «уйти» пешком.
«И все же! Надеюсь на футболистов и уповаю!» — подчеркнул он.
Накануне сборная России сыграла вничью последний матч перед стартом мундиаля. Игра со сборной Турции завершилась со счетом 1:1, став седьмой подряд, в которой россияне не сумели победить. Ранее они уступили Аргентине, Бразилии, Франции и Австрии, а вничью сыграли с Ираном и Испанией. Последнюю победу сборная России одержала над Южной Кореей в октябре 2017 года.
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