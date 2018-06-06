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За Левандовски захотели 200 млн евро
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«Бавария» требует за Левандовски 200 млн евро 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Reuters
По информации источника, "Бавария" установила ценник на игрока сборной Польши. Отмечается, что заинтересованным клубам придется выложить за Робрета Левандовски 200 млн евро.
"Ювентус" заинтересован в покупке Левандовски
Ранее сообщалось, что форвард намеревается сменить клубную прописку. Эту информацию подтвердил его агент, отметив, что в услугах его клиента заинтересованы в "Манчестер Юнайтед", "Челси" и мадридском "Реале".
Недавно появилась информация об интересе к Левандовски со стороны "Ювентуса".
Левандовски отказался от перехода в «Челси» из-за Лиги чемпионов
В минувшем сезоне 29-летний поляк провел 48 матчей, забил 41 гол и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 90 млн евро.
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