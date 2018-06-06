За Левандовски захотели 200 млн евро

«Бавария» требует за Левандовски 200 млн евро

По информации источника, "Бавария" установила ценник на игрока сборной Польши. Отмечается, что заинтересованным клубам придется выложить за Робрета Левандовски 200 млн евро.

"Ювентус" заинтересован в покупке Левандовски

Ранее сообщалось, что форвард намеревается сменить клубную прописку. Эту информацию подтвердил его агент, отметив, что в услугах его клиента заинтересованы в "Манчестер Юнайтед" , "Челси" и мадридском "Реале"

Недавно появилась информация об интересе к Левандовски со стороны "Ювентуса".

Левандовски отказался от перехода в «Челси» из-за Лиги чемпионов

В минувшем сезоне 29-летний поляк провел 48 матчей, забил 41 гол и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 90 млн евро.