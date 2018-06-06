Уткин поймал Черчесова на вранье

Телеведущий Василий Уткин обратил внимание на фразу главного тренера сборной России Станислава Черчесова , который заявил, что в качестве игрока принимал участие в трех чемпионатах мира. На самом деле, советский и российский вратарь приезжал на два мундиаля.

«А зачем Черчесов сказал, что он на трех чемпионатах мира был как игрок? Ведь на двух же. Вот зачем это вранье? Или он реально не помнит?..» — поинтересовался Уткин в своем Twitter.

В комментариях к записи пользователи предположили, что во время чемпионата мира-1998 Черчесов играл в казино. Также один из них указал, что на поле вратарь появился лишь во время мундиаля-1994. В 2002 году он был запасным.

В настоящий момент Черчесов возглавляет сборную России, которая 14 июня сыграет первый матч на домашнем чемпионате мира. Соперником команды станет Саудовская Аравия. В предыдущих семи встречах национальная сборная не одержала ни одной победы — Черчесов установил антирекорд. При этом в последних двух поединках россияне смогли нанести лишь один удар в створ ворот соперника.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Помимо Саудовской Аравии, соперниками хозяев станут сборные Египта и Уругвая.