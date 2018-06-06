«Чемпионат» масштабно отметит День Рождения перед матчем Россия — Египет

Спортивный портал «Чемпионат» готовится отпраздновать свой 13-й День Рождения в формате масштабной вечеринки для читателей. 19 июня в 18:00 гостеприимная московская площадка Tesla Place на один день будет переименована в «Чемпионат-Арену 180°» и откроет свои двери для каждого болельщика. Крытая арена со множеством активностей воссоздаст атмосферу заполненного стадиона. Огромные экраны по периметру покажут один из наших ключевых матчей грядущего чемпионата мира Россия — Египет.

Перед началом трансляции гости «Чемпионат-Арены 180°» сыграют в футбол, кикер, попытаться забить VR-вратарю, станут участниками множества интерактивных зон. Болельщики, которые предпочитают спокойный отдых, смогут сделать аквагрим или прическу, как у своего футбольного кумира. На площадке будет работать бар, где можно заказать любимые напитки и блюда. «Чемпионат» подготовит развлекательную программу в том числе и на сцене. Перед футболом выступят музыкальные группы и артисты.