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В Испании ограбили Пике
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СМИ: В Испании ограблен дом футболиста Пике и певицы Шакиры 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Неизвестные ограбили дом защитника «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жерара Пике и его жены певицы Шакиры, которые проживают в городе Эсплугес-де-Льобрегат.
Об этом сообщает Marca.
По информации издания, злоумышленники похитили часы и драгоценности.
Отмечается, что они не оставили следов, поэтому у правоохранительных органов пока нет зацепок в данном деле.
Пике в настоящий момент в расположении сборной Испании готовится к чемпионату мира 2018 года, Шакира находится на гастролях в Германии.
Ранее Моуринью заявил, что сборная Испании по футболу опередит Португалию на групповом этапе ЧМ-2018.
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