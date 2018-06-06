Арены ЧМ-2018 сертифицируются по международным или российским экологическим стандартам

МОСКВА, 6 июня. / ТАСС /. Все стадионы, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сертифицированы по одному из признанных международных или российских экологических стандартов. Об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента устойчивого развития АНО «Оргкомитет „Россия 2018“ Милана Верхунова.

»В рамках чемпионата мира мы разработали специальную стратегию, — сказала Верхунова. — Все стадионы чемпионаты мира сертифицированы по одному из признанных международных или российских «зеленых» стандартов. В 2013 году эта задача казалась недостижимой, но мы с этим справились. Мы разработали новый национальный стандарт «Русо. Футбольные стадионы», благодаря которому мы можем сами сертифицировать спортивные арены".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.