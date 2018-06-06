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«Усы есть, надежды нет»
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Усы есть, надежды нет. Вместо сборной Боярский призвал поддержать болельщиков 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: ТАСС
Михаил Боярский в эфире НСН заявил, что болельщикам поддержка нужнее, чем сборной России на ЧМ-2018.
Юморист и шоумэн Иван Ургант запустил всероссийскую акцию поддержки сборной России по футболу под названием #усынадежды. Ведущий шоу «Вечерний Ургант» предложил всем зрителям отращивать усы и выкладывать свои достижения в Instagram. В качестве примера участников акции авторы публикации привели известных усачей Александра Друзя, Никиту Михалкова, Михаила Боярского и Надежду Бабкину, которое, конечно же, усы подрисовали.
В эфире НСН народный артист России Михаил Боярский заявил, что так как российскую сборную по-настоящему не смогут поддержать ни решившиеся отрастить усы, ни кто-либо другой, надо оказать поддержку болельщикам.
«Реально поддержать никто не сможет. Я же не буду ни рядом с командой, ни рядом с раздевалкой. Только поддержать морально, конечно. Только ленивый не пнул нашу сборной ногой, потому что играют они достаточно посредственно. И с австрияками, и с турками, каких-то надежд нет. Я полагаю, что поддержка нужна не команде, а болельщикам. Болельщикам нужно объяснить, что сам по себе чемпионат в нашей стране уже является победой и что мы должны провести его так, чтобы люди, которые будут здесь играть и которые приедут к нам в страну, сказали бы: какая прекрасная страна Россия, где такой чудесный чемпионат! Хотелось бы, чтобы еще раз и еще раз им можно было вернуться к нам в Россию. Вот самое главное», — сказал Боярский.
Однако он отметил, что акцию Ивана Урганта поддержал бы с удовольствием, вот только с местом возник вопрос.
«Я бы с удовольствием отрастил усы, но не знаю, на каком месте их растить, но буду растить где-нибудь», — пообещал Боярский.
Ранее усы стали предметом пари между Павлом Грудининым, бывшим кандидатом в президенты России от КПРФ, и интернет-блогером Юрием Дудем. Грудинин, набрав на мартовских выборах менее ожидаемых им 15 процентов голосов, проиграл спор и был вынужден распрощаться с растительностью на лице. В свою очередь, Михаил Боярский на предложение сбрить усы, если сборная России выиграет предстоящий мундиаль, заявил, что такой спор, к сожалению, не имеет смысла.
«Я думаю, что, к сожалению, мне никогда не придется сбрить усы, если наша сборная выиграет. Это исключено», — сказал Боярский.
Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе отечественная сборная сыграет в день открытия чемпионата 14 июня с Саудовской Аравией, затем с Египтом 19 июня и с Уругваем 25 июня.
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