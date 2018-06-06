СМИ: Диего Марадона госпитализирован в Колумбии, ему предстоит перенести операцию

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона доставлен в больницу в колумбийском городе Кали, где ему предстоит перенести операцию на колене. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века, в 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с испанской "Барселоной". За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.