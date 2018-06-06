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Марадона госпитализирован
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СМИ: Диего Марадона госпитализирован в Колумбии, ему предстоит перенести операцию 

ТАСС 44 минуты назад
Бывший аргентинский футболист Диего Марадона доставлен в больницу в колумбийском городе Кали, где ему предстоит перенести операцию на колене. Об этом сообщает британская газета The Sun.
Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века, в 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с испанской "Барселоной". За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.
После этого Марадона перешел в итальянский "Наполи", где прошли лучшие годы его карьеры (1984-1991). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу — в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.
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