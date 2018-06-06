Антирекорд перед ЧМ: Россию спасет только чудо

Сборная России по футболу провела последний контрольный матч перед чемпионатом мира, не сумев удержать победу в игре с Турцией (1:1). Таким образом, в 2018 году сборная не одержала ни одной победы, а безвыигрышная серия национальной команды под руководством Станислава Черчесова достигла уже семи встреч. К тому же Россия стала третьей в истории футбола командой-хозяйкой ЧМ, которой не удалось одержать ни одной победы в матчах в год его проведения. «Газета.Ru» разобралась, чего ждать от домашнего мундиаля.

Время беспокоиться

Главный тренер сборной России в последнее время, словно мантру, повторяет одни и те же слова. О чем бы ни шла речь в его разговорах с прессой, все время звучат какие-то «нюансы». Черчесов постоянно предлагает «не волноваться» и «не беспокоится» и видит «прогресс в действиях команды».

В конце концов, после матча с Турцией специалист отметил, что до старта чемпионата мира еще целых девять дней, время еще есть, и результат будет важен там, а не тут.

Черчесова в целом можно понять — мало приятного отвечать на одни и те же, порядком надоевшие вопросы на пресс-конференциях. С другой стороны, вопросы раз за разом поднимает то, что зрители видят в матчах российской сборной.

Семь матчей без побед (худшая серия в современной истории сборной России под руководством одного тренера) и ноль побед в 2018 году — это цифры, которые очень четко иллюстрируют происходящее.

Статистику не зря называют большим, чем просто ложь, но иногда она бывает красноречивой. В данном случае результаты национальной команды подчеркивают отсутствие позитива от ее игры. А то количество проблем, которые имеются у сборной за чуть более недели до старта домашнего мундиаля, заставляет беспокоиться всерьез.

Неясность со схемой

На протяжении двух лет Станислав Черчесов наигрывал схему игры с тремя центральными защитниками и двумя латералями. Она казалась незыблемой составляющей тренерской идеологии, а сам специалист неоднократно говорил, что не собирается «шарахаться».

Что ж, все это было для того, чтобы на последнем сборе перед чемпионатом мира начать наигрывать расстановку с четырьмя оборонцами в линию и перейти на нее в последних поединках перед ЧМ.

Но ведь Джикия и Васин выбыли еще зимой, а сборная продолжала играть с тремя центральными защитниками, тасуя их, как перчатки. Почему было не попробовать вариант с четверкой в линию чуть раньше, например весной?

Сейчас все выглядит как агония. И — главное — результата не дает все равно. Россия не только не выигрывает, она пропускает голы, которые вопиюще являются следствием либо командных, либо индивидуальных ошибок защитников.

Неясность со схемой

Не лучше дела обстоят у сборной России и на другой половине поля. За два года никакого осмысленного рисунка у команды так и не появилось.

Черчесову удалось выстроить и вбить в головы футболистам систему прессинга, уже ставшую определенным маркером, отличающим сборную России под его руководством.

Действительно, российские игроки правильно расставляются, когда мяч у соперника, и активно вступают в борьбу на чужой половине поля, провоцируя потери и ошибки соперников.

Даже если брать в целом неудачные последние две игры, то и с Австрией, и с Турцией россияне достаточно часто забирали владение мячом на чужой половине именно за счет прессинга, что, конечно, хорошо.

Проблема в другом: за прессингом нет больше ничего. Один удар с створ за два матча с Австрией и Турцией при всего одиннадцати попытках атаковать чужие ворота — катастрофически низкий показатель, пусть тот самый единственный удар в створ и обернулся голом Александра Самедова

Наблюдая за игрой национальной команды, невозможно отделаться от ощущения, что весь план Черчесова до безобразия прост, если не сказать примитивен:

Более того, велик соблазн посчитать, что в пять защитников Черчесов играл, чтобы отзащищаться количеством, а когда понял, что это не работает, перебросил еще одного футболиста в атаку, чтобы шансы на удачный прессинг выросли…

И снова возникает предательский вопрос: неужели за два года нельзя было придумать ничего больше, нежели просто прессинг? И разве могут быть травмы части основных игроков оправданием отсутствию поставленной игры после двухлетней планомерной работы?

Странная непоследовательность

Вообще Станислав Черчесов производит на посту главного тренера сборной России крайне неоднозначное впечатление. О схемах и стиле игры уже сказано, но дело не только в них.

Непоследователен главный тренер и в других аспектах. На словах он много раз говорил о поддержке тех игроков, которые были в эти два года в обойме сборной, и Владимир Габулов с Кудряшовым его тут вряд ли упрекнут.

Но как быть с Денисом Глушаковым ? Капитан московского «Спартака» был довольно твердым игроком основы еще у Леонида Слуцкого и неплохо смотрелся на провальном для национальной команды Евро-2016.

При Чересове Глушаков и вовсе стал одним из ключевых футболистов команды, провел добротный Кубок конфедераций и был безоговорочным игроком сборной до последнего сбора.

Когда настало время публиковать расширенный список кандидатов на поездку на домашний мундиаль, спартаковец вместе со своим одноклубником Дмитрием Комбаровым, игравшим не так часто, но постоянно вызывавшимся в сборную, попал только в резервный список.

Да, в последнее время у обоих были проблемы в клубе. И Глушаков, и Комбаров попали под жесточайший огонь критики прессы и болельщиков (что при внимательном взгляде на игру «Спартака» не кажется таким уж объективным), и утратили на финише чемпионата место в старте (Глушаков из-за повреждения, от которого уже восстановился).

Но разве это повод лишать их шанса хотя бы побороться за место в составе на последнем сборе? И разве те, кого Черчесов вызвал в Австрию, выглядят лучше? И как быть с разговорами о поддержке «своих» футболистов?

Такие моменты приводят к тому, что Станислава Черчесова становится сложнее понять. И вызывают ощущение, что сам тренер не до конца понимает, чего он хочет и что делает.

Туманные перспективы

В результате сборная России подходит к домашнему чемпионату мира на фоне неудачных результатов, без убеждающего в своей состоятельности футбола и под огнем жестокой критики.

Впереди сражения в не самой сложной, на первый взгляд, группе, где все ожидают сражения с Египтом за второе за Уругваем место в 1/8 финала.

При этом нельзя сбрасывать со счетов Саудовскую Аравию, с которой нашей команде предстоит встретиться в матче открытия турнира, что может дать сборной положительный импульс.

Аравийцы являются не хватающей звезд с неба, но как раз вполне выстроенной и крепкой командой, которая отдаст хозяевам мяч с территорией, будет сидеть в окопах на своей половине поля и ловить свои шансы в контратаках.

Главной проблемой для нашей сборной может стать позиционное нападение в этой игре. Пока российские футболисты не убеждают, что могут найти решения против эшелонированной обороны при максимально упрощенном на своей половине футболе соперника.

Возможно, если вскрыть эту «скорлупку» все же удастся, и команда одержит победу на старте мундиаля, ситуация и развернется кардинально, и сборная России полетит к победам на крыльях успеха. Остается надеяться и верить.