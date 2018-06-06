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Звезда английского футбола не пустил родных на ЧМ
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Игрок сборной Англии не пустил родных в Россию 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Защитник сборной Англии Дэнни Роуз попросил свою семью остаться дома и не ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию из-за якобы большого числа опасностей.
«Я не беспокоюсь за себя, но сказал семье, что не хочу, чтобы они ехали в Россию из-за расизма и других неприятностей, которые могут произойти. Не хочу переживать за своих родственников во время подготовки к матчам. Если что-то произойдет со мной, то это повлияет на меня не так, как если вдруг семья подвергнется насилию», — цитирует футболиста Soccer.ru.
Также Роуз сообщил, что из-за этого расстроен его отец, который заявлял, что «у него больше не будет шанса приехать на чемпионат мира и посмотреть, как играет его сын».
«Это был эмоциональный момент, но лучше так. Россия каким-то образом получила право на проведение чемпионата мира, и нам нужно с этим смириться», — резюмировал Роуз.
Напомним, ранее власти Британии заверили своих граждан в том, что поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболу безопасны, однако посоветовали проявлять осмотрительность и выучить самые необходимые слова на русском.
Также сообщалось, что сотрудникам британского парламента, которые намерены посетить в России матчи ЧМ-2018, запретили брать с собой рабочие телефоны, предупредив о повышенном риске во время поездки на мундиаль.
До этого глава МИД Великобритании угрожал бойкотом ЧМ-2018 в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Однако позже власти Великобритании уточнили, что дипломатический бойкот не отразится на участии английской команды в чемпионате, так как это накажет не Россию, а британских болельщиков.
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