Звезда английского футбола не пустил родных на ЧМ

Игрок сборной Англии не пустил родных в Россию

Защитник сборной Англии Дэнни Роуз попросил свою семью остаться дома и не ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию из-за якобы большого числа опасностей.

«Я не беспокоюсь за себя, но сказал семье, что не хочу, чтобы они ехали в Россию из-за расизма и других неприятностей, которые могут произойти. Не хочу переживать за своих родственников во время подготовки к матчам. Если что-то произойдет со мной, то это повлияет на меня не так, как если вдруг семья подвергнется насилию», — цитирует футболиста Soccer.ru.

Также Роуз сообщил, что из-за этого расстроен его отец, который заявлял, что «у него больше не будет шанса приехать на чемпионат мира и посмотреть, как играет его сын».

«Это был эмоциональный момент, но лучше так. Россия каким-то образом получила право на проведение чемпионата мира, и нам нужно с этим смириться», — резюмировал Роуз.

Напомним, ранее власти Британии заверили своих граждан в том, что поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболу безопасны, однако посоветовали проявлять осмотрительность и выучить самые необходимые слова на русском.

Также сообщалось, что сотрудникам британского парламента , которые намерены посетить в России матчи ЧМ-2018, запретили брать с собой рабочие телефоны, предупредив о повышенном риске во время поездки на мундиаль.