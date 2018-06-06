Ещё
Украинский футболист сделал заявление по Крыму
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинский футболист признал невозможность возращения Крыма 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболист сборной Украины и турецкого клуба «Кайсериспор» Артем Кравец в интервью Youtube-программе «От души в душу» выразил мнение, что возвращение Крыма в состав Украины маловероятно.
«Никто на меня пусть не обижается, я в это вообще не лезу. В любом случае ты будешь где-то виноват. Я думаю, что вряд ли мы вернем Крым когда-то», — заявил Кравец. Футболист подчеркнул, что это его личное мнение.
29-летний Кравец с 2011 года выступает за сборную Украины. Футболист дважды становился чемпионом Украины и обладателем Кубка страны в составе киевского «Динамо».
2 июня украинский теннисист Сергей Стаховский в интервью изданию 112.ua признался в неприязни к русским. «Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу
Просто так бы сразу задушил», — заявил он. Позднее спортсмен извинился за сказанное.
Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался принять новый статус региона.
Последние новости
Раскрыты планы по приему Украины в НАТО Ефремов: Крымский мост надо отдать Украине Раскрыты причины роста цен на бензин
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чичерина гневно ответила ФИФА на запрет15
Медведева рассказала о предательстве43
Россию спасет только чудо53
Абрамович наказал Британию623
Шарапова отреагировала на провал на «Ролан Гаррос»
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:56
Игру сборной России сравнили с майонезом
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение