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Более половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранцы
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Более половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранцы 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Reuters
За неделю до начала чемпионата мира по футболу в России было распределено 2 403 116 билетов. Об этом сообщает "Советский спорт".
Более половины билетов (54%) выкупили иностранные болельщики. Наиболее активными покупателями стали представители США (88,825). На втором месте по продажам среди зарубежных фанатов расположились бразильцы (72,512). Тройку лидеров закрывают болельщики из Колумбии (65,234).
Отмечается, что большинство билетов в расчете на одну страну купили россияне — 872,6 тыс. билетов.
Международная федерация футбола (ФИФА) также ввела в продажу дополнительные 100 тыс. билетов на матчи мирового первенства.
"Более 100 тыс. билетов, которые ранее были зарезервированы для других групп ФИФА, будут доступны на сайте FIFA.com/tickets 8 июня в 23:00 по московскому времени (22:00 по центральноевропейскому времени) по принципу "первым пришел, первым обслужен", — сообщает пресс-служба организации.
Ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко попросила фанатов не спонсировать чемпионат мира в России.
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