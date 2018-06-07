Более половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранцы

За неделю до начала чемпионата мира по футболу в России было распределено 2 403 116 билетов. Об этом сообщает "Советский спорт".

Более половины билетов (54%) выкупили иностранные болельщики. Наиболее активными покупателями стали представители США (88,825). На втором месте по продажам среди зарубежных фанатов расположились бразильцы (72,512). Тройку лидеров закрывают болельщики из Колумбии (65,234).

Отмечается, что большинство билетов в расчете на одну страну купили россияне — 872,6 тыс. билетов.

Международная федерация футбола (ФИФА) также ввела в продажу дополнительные 100 тыс. билетов на матчи мирового первенства.