«Шашечная» кузница талантов: Представление сборной Хорватии

"Евро-Футбол.ру" продолжает детально рассказывать об участниках будущего чемпионата мира. В очередном выпуске рубрики мы поговорим о сборной Хорватии, которую на российском Мундиале будут поддерживать многие местные фанаты.

Кузница талантов

На днях мы уже говорили о югославском футболе, когда представляли сборную Сербии. Во времена Югославии хорваты имели большое влияние на игру национальной команды. Не зря ведь почти век назад в государстве были сомнения по поводу целесообразности поездки на первый в истории чемпионат мира после того, как хорватские футболисты бойкотировали сборную. В футбольном смысле именно Хорватия стала преемником Югославии, ведь именно «шашечные» в настоящий момент являются сильнейшей балканской командой.

Сборная Хорватии имеет поклонников не только на родине, но и во многих других странах. В России любовь к «шашечным» значительно усилилась после отборочного цикла к чемпионату Европы 2008-го года. Тогда в последнем туре уже немотивированные хорваты, обеспечившие себе место на континентальном форуме, помогли россиянам и обыграли Англию на «Уэмбли» со счётом 3:2. Этот результат позволил России попасть на Евро, на котором впоследствии Андрей Аршавин и компания добрались до исторического для себя полуфинала.

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В новом веке Хорватия ни разу не смогла хотя бы приблизиться к тому достижению. На чемпионатах мира «шашечным» больше не удавалось выйти из группы, в то время как на континентальных форумах лучшим результатом остаётся четвертьфинал. Тем не менее, Хорватию можно называть кузницей талантов, поскольку в этой стране было воспитано множество футболистов высокого класса. Хорватские игроки востребованы на европейском рынке, поэтому многие из них оказываются в топовых чемпионатах и даже в топовых клубах, таких как "Реал" и «Барселона». Но об этом немного позже.

Сборная сегодня

Златко Даличу можно позавидовать, ведь в его распоряжении хватает квалифицированных исполнителей. 16 из 23 футболистов в итоговой заявке сборной Хорватии являются представителями топовой пятёрки чемпионатов. Только два игрока выступают в хорватском чемпионате — голкипер загребского «Динамо» Доминик Ливакович и полузащитник «Риеки» Филип Брадарич

Авторитетный портал transfermarkt оценивает состав сборной Хорватии в 354,5 миллиона евро. В рейтинге по суммарной стоимости футболистов «шашечные» занимают десятое место. Самым дорогим игроком хорватской национальной команды является Иван Ракитич , который оценивается в 50 миллионов евро. В тройке также находятся Иван Перишич (40 миллионов евро) и Матео Ковачич (30 миллионов).

Если сравнивать состав сборной Хорватии с тем, который четыре года назад ездил на чемпионат мира в Бразилии, то главное отличие кроется во вратарской позиции и флангах обороны. Стипе Плетикоса, Дарио Срна и Даниэль Праньич больше не выступают за национальную команду. Впрочем, последний из этого списка на прошлом Мундиале играл только в одном матче, а в остальных случаях на левом фланге использовался Шиме Врсалько

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Сборная Хорватии будет действовать по схеме 4-2-3-1. По многим позициям здесь ситуация предельно ясна. Основным вратарём «шашечных» является Даниэль Субашич . Справа в обороне будет играть Шиме Врсалько, а вот кто будет играть слева — вопрос. В контрольном поединке с Бразилией на левом фланге располагался универсальный защитник Домагой Вида, а в центре работали Ведран Чорлука и Деян Ловрен . Но нельзя забывать, что слева у хорватов может сыграть Иван Стринич

Дорога в Россию

Сборная Хорватии оказалась в не самой простой отборочной группе, где также выступали крепкие Исландия, Украина и Турция. После стартовой ничьей с турками «шашечные» одержали четыре победы подряд и шли в лидерах. Однако затем ситуация ухудшилась — хорваты проиграли на выезде Исландии и Турции, а между этими матчами не без проблем в родных стенах дожали Косово.

Ситуация стала близка к критичной, когда Хорватия на своём поле упустила победу над Финляндией. Сразу после этого руководство «шашечных» приняло радикальное решение — уволило Анте Чачича . Случилось это всего за два дня до последней игры отбора против Украины. В срочном порядке хорватскую сборную принял Златко Далич, и это принесло плоды. «Пламенные» обыграли на выезде Украину и отправились в стыковые матчи. Там Хорватия не оставила никаких шансов Греции, разгромив соперника со счётом 4:1 уже в первом поединке.

Команда

Исландия

Хорватия

Украина

Турция

14:13 Финляндия

Косово

Хорватия — Греция 4:1 Греция — Хорватия 0:0 В центре внимания

Лидером, капитаном и главной звездой сборной Хорватии является Лука Модрич. Он относится к тому типу игроков, которые могут создать момент буквально из ничего. Это возможно благодаря отменному футбольному интеллекту и высокой культуре паса. Вся игра «шашечных» строится вокруг Модрича, являющегося настоящим дирижёром на поле. Лука часто получает мяч в глубине и ищет лучший вариант для острой передачи. Модрича можно смело отнести в число лучших диспетчеров современности.

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Начало футбольного пути Модрича получалось тяжёлым. Парня, чьё детство было омрачено войной, не взяли в «Хайдук» из-за антропометрических данных. Лука играл в мяч на стоянке гостиницы для беженцев, пока у семьи не нашлись деньги на футбольную академию. Позже руководитель этой академии пристроил Модрича в загребское «Динамо», и после подписания первого долгосрочного контракта Лука приобрёл квартиру в Задаре, чтобы его семья перестала быть беженцами.

Со временем Модрич стал любимцем хорватских болельщиков и предметом интереса зарубежных клубов. В 2008-м он перебрался в «Тоттенхэм», где расцвёл с приходом на тренерский мостик Гарри Реднаппа. Лука оброс мускулами и сделал следующий шаг — перешёл в «Реал». В составе мадридского гранда хорватский король центра поля завоевал множество трофеев. Четырежды Лука поднимал над головой самый важный трофей в клубном футболе — кубок Лиги чемпионов.

Тренер

У Златко Далича не было времени на раскачку. Мы уже говорили о том, что этот специалист в срочном порядке принял сборную Хорватии за два дня до заключительной игры основной части отборочного цикла. Как оказалось, решение руководителей хорватского футбола оказалось верным — «шашечные» обыграли Украину, расправились с Грецией и получили билет на российский Мундиаль.

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Далич является эдакой тёмной лошадкой, ведь ранее мы практически ничего не слышали об этом специалисте. После завершения карьеры футболиста Златко начал работать с «Вартексом», за который ему довелось поиграть. Со столь скромным даже по хорватским меркам клубом Даличу удалось забраться в финал национального кубка. После этого был сезон в «Риеке», сезон в албанском «Динамо» из Тираны и возвращение на один год в Хорватию. Дальше была экзотика, а именно три с лишним года работы в Саудовской Аравии и столько же в ОАЭ. Теперь Даличу предстоит главное испытание в своей карьере тренера — показать хороший результат на чемпионате мира.

Задача на ЧМ В сборной Хорватии хватает футболистов высокого класса для того, чтобы ставить перед собой высокие задачи. С 1998-го года «шашечные» не могут пробиться в плей-офф Мундиаля и сейчас планируют прервать столь неприятную серию. Наверняка хорваты рассчитывают навязать Аргентине борьбу за первое место в группе D, чтобы иметь возможность получить более лёгкого соперника в 1/8 финала. С таким составом, которым обладает хорватская сборная, можно думать даже о четвертьфинале.

Фанаты

Хорватские фанаты имеют не самую лучшую репутацию, поскольку в их секторах нередко случаются беспорядки. В этом смысле российским правоохранительным органам нужно быть предельно внимательными. Но мы надеемся, что будущий чемпионат мира пройдёт без негативных моментов с участием болельщиков. Фанаты из Хорватии умеют не только хулиганить, но и оказывать своей команде хорошую поддержку, используя при этом национальную символику.

Ожидания болельщиков

Болельщики сборной Хорватии до сих пор вспоминают чемпионат мира 1998-го года, когда их команда удивила весь футбольный мир завоеванием бронзовых медалей. Хорваты уверены, что сейчас сборная, которой управляет Златко Далич, ничуть не слабее и способна на новые подвиги. Возможно, ожидания фанатов слишком завышены, но многие из них действительно верят в выход «шашечных» в полуфинал.

Мнение букмекеров

Несмотря на наличие звёздных имён в составе сборной Хорватии, букмекеры не разделяют оптимизма фанатов «шашечных». Некоторые конторы дают на победу хорватской сборной на чемпионате мира такой же коэффициент, как на победу сборной России. На других же конторах коэффициенты различаются. Какое-то странное разногласие, надо сказать.

Если говорить о локальных задачах, то специалисты из мира ставок практически не сомневаются в выходе сборной Хорватии в плей-офф. Коэффициент на это событие колеблется в районе 1.5. А вот с попаданием в четвертьфинал всё уже не так радужно. Коэффициент превышает 3.25.

Интересные факты

— На дебютном чемпионате мира 1998-го года Хорватия завоевала бронзовые медали. После этого «шашечные» даже из группы ни разу не выходили.

— Только два игрока в заявке сборной Хорватии представляют местный чемпионат — Доминик Ливакович и Филип Брадарич.

— В 1994 году Хорватия занимала 125 место в рейтинге ФИФА, а в 1999 — 3 место. Это рекордная разница среди всех сборных.

Прогноз «Евро-Футбол.ру»

Возможно, через четыре года сборная Хорватии уже не будет такой грозной. Всё-таки Луке Модричу и Марио Манджукичу уже по 32, а Ивану Ракитичу — 30. Для этих футболистов российский Мундиаль может стать последним шансом выстрелить. Мы ждём «шашечных» в плей-офф и при этом считаем, что хорваты смогут дать бой аргентинцам на групповом этапе. Если говорить о ставках, то мы предлагаем вариант «Хорватия наберёт на групповом этапе больше 4,5 очков» с коэффициентом в районе 2.1.

Ассоциация сборной

Хорватия — довольно популярное туристическое направление. В этой стране можно прекрасно отдохнуть, ведь она славится своей живописной природой. Чего стоит хотя бы национальный парк «Плитвицкие озёра». Среди других интересных моментов стоит отметить, что на территории современной Хорватии родился известный изобретатель в области электротехники и радиотехники Никола Тесла

Plitvice Lakes National Park, Croatia pic.twitter.com/jIprKK4o2D

— Travel Scenes (@TraveIbIog) 4 июня 2018 г.