Самым дешевым игроком ЧМ-2018 стал футболист РФ

Самым дешевым игроком ЧМ-2018 стал футболист сборной России

Стоимость Игнашевича составляет €25 тысяч.

По информации Transfermarket, самыми дорогими игроками мундиаля являются аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар, которые оцениваются в €180 миллионов.

Отмечается, что сборная Франции имеет самый дорогой состав на мировом первенстве. Общая стоимость игроков — €1,08 миллиарда.

Ранее стали известны номера футболистов сборной России, под которыми они выступят на чемпионате мира 2018 года.