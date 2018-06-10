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Самым дешевым игроком ЧМ-2018 стал футболист РФ
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Самым дешевым игроком ЧМ-2018 стал футболист сборной России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: www.gazeta.ru
Самым дешевым игроком чемпионата мира — 2018 стал защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, сообщает "Советский спорт".
Стоимость Игнашевича составляет €25 тысяч.
По информации Transfermarket, самыми дорогими игроками мундиаля являются аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар, которые оцениваются в €180 миллионов.
Отмечается, что сборная Франции имеет самый дорогой состав на мировом первенстве. Общая стоимость игроков — €1,08 миллиарда.
Ранее стали известны номера футболистов сборной России, под которыми они выступят на чемпионате мира 2018 года.
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