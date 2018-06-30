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Аргентина случайно оказалась в 1/8 ЧМ
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Бывший тренер сборной России: Аргентина случайно оказалась в 1/8 финала ЧМ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными Франции и Аргентины.
"Сборная Аргентины не производит цельного впечатления. На сегодняшний день — это набор футболистов, желающих себя преподнести. В некоторой степени, эта команда случайно оказалась в 1/8 финала.
У французов все выглядит предпочтительней.
Однако это 1/8 финала, где решается все. В столь ответственный момент команды изыскивают дополнительные ресурсы. И здесь стоит принять к сведению, что у Аргентины тоже есть свое созвездие из талантливых игроков во главе с Месси", — сказал Игнатьев.
Ранее экс-футболист "Спартака" и ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала между сборными Франции и Аргентины.
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