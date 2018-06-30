Аргентина случайно оказалась в 1/8 ЧМ

Бывший тренер сборной России: Аргентина случайно оказалась в 1/8 финала ЧМ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными Франции и Аргентины.

"Сборная Аргентины не производит цельного впечатления. На сегодняшний день — это набор футболистов, желающих себя преподнести. В некоторой степени, эта команда случайно оказалась в 1/8 финала.

У французов все выглядит предпочтительней.

Однако это 1/8 финала, где решается все. В столь ответственный момент команды изыскивают дополнительные ресурсы. И здесь стоит принять к сведению, что у Аргентины тоже есть свое созвездие из талантливых игроков во главе с Месси", — сказал Игнатьев.