Швеция и Перу разошлись миром в товарищеском матче

Команды Швеции и Перу сыграли вничью в товарищеском матче

Сборная Швеции сыграла вничью с командой Перу со счетом 0:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в шведском Гётеборге.

Для обеих команд этот матч стал последним перед чемпионатом мира, который пройдет в России. Сборная Швеции сыграет в группе F с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург). Перуанцы на мировом первенстве выступят в группе C, где их соперниками будут датчане (16 июня, Саранск), французы (21 июня, Екатеринбург) и австралийцы (26 июня, Сочи).

Матчи чемпионата России пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.