Назван самый популярный российский футболист

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов стал самым популярным российским футболистом по итогам исследования, проведенного «Яндексом» . Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно данным «Яндекса» имя хавбека стало самым запрашиваемым в Рунете — 1,82 миллионов запросов. Второе место занял нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин (0,84 миллионов запросов), замкнул тройку лидеров форвард «Краснодара» Федор Смолов (0,39 миллионов).

Отмечается, что данные учитывают запросы в «Яндексе» с июля 2017 года по апрель 2018 года.