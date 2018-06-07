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Российских футболистов сравнили с роботами
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Бразильский футболист «Краснодара» указал на несоответствие зарплаты российских игроков с уровнем мастерства 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился мнением о российских футболистах.
«Все русские футболисты хорошо подготовлены физически, разница с Южной Америкой в основном заключается в технике. Местные игроки крепкие парни, некоторые почти как роботы. В команде есть сильные игроки, например Фёдор Смолов», — цитирует Перейру Zona Mixta.
Бразилец также указал на несоответствие заработной платы российского футболиста и уровнем игры.
«На своём рынке они получают деньги, далёкие от реальных. Возможно, есть русские игроки, которые зарабатывают большие деньги, считай, как Мохаммед Салах в «Ливерпуле», но при этом разница в классе просто космическая», — заявил Перейра.
Он также добавил, что в русских футболистов преобладают физические качества, чем душевные.
Ранее полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал, кто виноват в отставке с поста главного тренера команды Игоря Шалимова.
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