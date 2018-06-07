Российских футболистов сравнили с роботами

Бразильский футболист «Краснодара» указал на несоответствие зарплаты российских игроков с уровнем мастерства

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился мнением о российских футболистах.

«Все русские футболисты хорошо подготовлены физически, разница с Южной Америкой в основном заключается в технике. Местные игроки крепкие парни, некоторые почти как роботы. В команде есть сильные игроки, например Фёдор Смолов», — цитирует Перейру Zona Mixta.

Бразилец также указал на несоответствие заработной платы российского футболиста и уровнем игры.

«На своём рынке они получают деньги, далёкие от реальных. Возможно, есть русские игроки, которые зарабатывают большие деньги, считай, как Мохаммед Салах в «Ливерпуле», но при этом разница в классе просто космическая», — заявил Перейра.

Он также добавил, что в русских футболистов преобладают физические качества, чем душевные.