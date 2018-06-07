Аршавин повторил достижение в чемпионате Казахстана

Аршавин второй раз подряд стал лучшим игроком Казахстана

Российский футболист "Кайрата" Андрей Аршавин признан лучшим игроком мая в чемпионате Казахстана. Полузащитник в предыдущем месяце сыграл за свой клуб шесть игр, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Голосование проводилось среди главных тренеров и игроков команд.

Примечательно, что для Аршавина эта награда стала второй кряду — ранее интернет-портал Sports.kz, являющийся учредителем этой номинации, признавал россиянина лучшим по итогам апреля. Тогда он в четырех матчах трижды поражал ворота соперников по казахстанской премьер-лиге.