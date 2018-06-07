Месси удивил уход Зидана

Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал уход Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского "Реала", передает "Советский спорт".
"Мне трудно комментировать. Может быть, у него есть личные причины. Я не знаю, что происходит в его голове. Не знаю, Зидан ушел сам или его попросили. Естественно, я удивился. Никто не ожидал этого. Но его не за что упрекать", — цитирует слова Месси испанское издание Mundo Deportivo.
Ранее Аргентина отказалась играть с Израилем из-за угроз в адрес Месси.