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Названа самая сильная группа на ЧМ
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Группа сборной России является самой слабой на ЧМ-2018 согласно рейтингу ФИФА 

ТАСС 47 минут назад
Фото: ТАСС
Группа A чемпионата мира 2018 года, в которой будет выступать сборная России, является самой слабой на турнире согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
В четверг был опубликован обновленный рейтинг ФИФА, в котором российская команда опустилась на рекордно низкое 70-е место. Сборная России занимает самую низкую позицию в рейтинге среди участников чемпионата мира. Также в группе A выступают команды Уругвая (14-е место), Египта (45) и Саудовской Аравии (67). Средний рейтинг группы равен 49, что является худшим показателем среди всех восьми групп турнира.
Сборная России не участвовала в квалификационных играх к чемпионату мира как страна-хозяйка турнира, проводя вместо официальных товарищеские матчи, что объясняет столь низкие позиции в рейтинге ФИФА. В прошлом году российские футболисты провели три официальные игры, приняв участие в Кубке конфедераций. Россияне не сумели выйти из группы А, обыграв команду Новой Зеландии (2:0) и потерпев два поражения — от сборной Португалии (0:1) и Мексики (1:2).
Самый высокий средний рейтинг среди групп чемпионата мира — 16,25 — у группы E, в которой сыграют команды Бразилии (2), Швейцарии (6), Коста-Рики (23) и Сербии (34). Второе и третье место занимают соответственно группы C (16,5) со сборными Франции (7), Перу (11), Дании (12) и Австралии (36) и G (22,75) с командами Бельгии (3), Англии (12), Туниса (21) и Панамы (55).
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Россияне на турнире сыграют с командой Саудовской Аравии 14 июня в Москве на стадионе "Лужники", Египта — 19 июня в Санкт-Петербурге, Уругвая — 25 июня в Самаре.
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