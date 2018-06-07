Активы европейского футбола достигли рекорда

Активы европейского футбола достигли рекордного уровня в 25,5 млрд евро

Активы европейского футбола в сезоне-2016/2017 достигли рекордного уровня в 25,5 млрд евро (29,5 млрд долларов). Об этом говорится в обнародованной в четверг информации международной аудиторской компании Deloitte ("Делойт").

Прибыль пяти ведущих футбольных дивизионов Европы — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции — превысила €14 млрд, что на 9% превышает показатели сезона-2015/2016. Валовой доход лидера в этой гонке — Английской премьер-лиги (АПЛ) — достиг в сезоне-2016/2017 рекордного уровня в £4,5 млрд (€5,1 млрд евро), при этом все входящие в высший английский дивизион 20 клубов установили собственные рекорды по доходам. Доходы Английской премьер— лиги на 86% превышают аналогичный показатель испанской лиги, главным фактором в росте оборота АПЛ и доходов команд в сезоне-2016/2017 стало вступление в силу трехлетнего контракта на телетрансляцию игр английского чемпионата — британские компании Sky и BT уплатили рекордные €6,19 млрд По мнению аудиторов, росту благополучия клубов также способствовали правила финансового "фэйр-плей" Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Всего десять лет назад 60% клубов АПЛ терпели убытки, но в сезоне-2016/2017 все клубы были прибыльными, — отметил руководитель спортивной бизнес-группы Deloitte Дэн Джонс. — Впервые доходы команд высшего дивизиона Англии росли быстрее, чем зарплаты игроков. АПЛ еще раз продемонстрировала свою прочность и силу, сохранив подавляющую часть своей аудитории и финансовые высоты, что обеспечивает финансовую безопасность клубам по крайней мере в течение следующих четырех лет". За аналогичный контракт на передачу телеправ на следующее трехлетие с сезона-2019/2020 будет уплачена меньшая сумма — около €5,3 млрд

Единый подход клубов высшего дивизиона Испании к ведению бизнеса обернулся ростом их доходов от продажи прав на трансляцию матчей на 20%, говорится в отчете Deloitte. Валовой доход чемпионата Испании достиг в сезоне-2016/2017 рекордного уровня в €2,9 млрд, обойдя по этому показателю высший дивизион Германии. Однако чемпионат Германии остается лучшим в Европе по посещаемости матчей — в среднем этот показатель достигает 44 тыс. человек. Его доходы составили €2,4 млрд, что на 15% больше, чем в сезоне-2015/2016.

Доходы команд итальянского высшего дивизиона по сравнению с прошлым годом выросли на 8%, впервые превысив €2 млрд Доход чемпионата Франции составил €1,6 млрд