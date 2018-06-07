ФИФА прокомментировала запрет на выступление Чичериной

В FIFA объяснили запрет Чичериной

В Международной федерации футбола (FIFA) прокомментировали запрет на выступления певицы Чичериной на ЧМ-2018, пояснив, что все мероприятия турнира должны быть политически нейтральными. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации отметили, что любое мероприятие ЧМ — это «прекрасная возможность для сближения людей и укрепления взаимопонимания».

В FIFA подчеркнули, что ни игроки, ни болельщики, ни кто-либо другой не должны использовать чемпионат «в качестве платформы для политических заявлений».

Ранее сама Чичерина на своей странице в Facebook рассказала, что FIFA запретила ей выступать на фестивале болельщиков FIFA Fan Fest, который пройдет в Ростове-на-Дону.

Артистка написала, что «футболобандеровцы» запретили ей петь в городе, неподалеку от которого дети Горловки «спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками». Певица отметила, что письмо с информацией о запрете пришло ей «от доброй женщины с украинской фамилией».

В организации пояснили, что отказ от выступления Чичериной связан с военной тематикой части ее песен.

Чичерина не раз выступала в ДНР и ЛНР, а в мае 2017-го получила паспорт ЛНР.