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ФИФА прокомментировала запрет на выступление Чичериной
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В FIFA объяснили запрет Чичериной 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Международной федерации футбола (FIFA) прокомментировали запрет на выступления певицы Чичериной на ЧМ-2018, пояснив, что все мероприятия турнира должны быть политически нейтральными. Об этом сообщает РИА Новости.
В организации отметили, что любое мероприятие ЧМ — это «прекрасная возможность для сближения людей и укрепления взаимопонимания».
В FIFA подчеркнули, что ни игроки, ни болельщики, ни кто-либо другой не должны использовать чемпионат «в качестве платформы для политических заявлений».
Ранее сама Чичерина на своей странице в Facebook рассказала, что FIFA запретила ей выступать на фестивале болельщиков FIFA Fan Fest, который пройдет в Ростове-на-Дону.
Артистка написала, что «футболобандеровцы» запретили ей петь в городе, неподалеку от которого дети Горловки «спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками». Певица отметила, что письмо с информацией о запрете пришло ей «от доброй женщины с украинской фамилией».
В организации пояснили, что отказ от выступления Чичериной связан с военной тематикой части ее песен.
Чичерина не раз выступала в ДНР и ЛНР, а в мае 2017-го получила паспорт ЛНР.
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