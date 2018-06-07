Путин потребовал «по уму» загружать инфраструктуру для ЧМ

Путин потребовал «по уму» загружать построенную к ЧМ-2018 инфраструктуру

Президент России Владимир Путин призвал грамотно загрузить после ЧМ-2018 всю созданную для матчей инфраструктуру, как ранее это было сделано в Сочи.

Путин отметил, что после Олимпиады в Сочи все объекты продолжили успешно работать — они загружены круглый год.

Построенная к ЧМ инфраструктура будет передана в распоряжение региональных властей; от них требуется, чтобы данные объекты способствовали развитию массового спорта, а также появлению новых перспективных команд и спортсменов.

При этом нельзя допустить, чтобы там позднее возникли «рынки образца 1990-х годов».

Российский лидер добавил, что этим вопросом должен заняться и Российский футбольный союз

Глава государства сказал также, что, несмотря на последние неудачи сборной России, рассчитывает, что команда «выстрелит» на ЧМ.