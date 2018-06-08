Соперник России на ЧМ уступил Германии

Сборная Германии обыграла соперника России на ЧМ-2018 в товарищеском матче

Сборная Германии обыграла команду Саудовской Аравии в товарищеском матче перед чемпионатом мира — 2018 в России. Об этом сообщает "Советский спорт".

Встреча, которая прошла на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене, завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкой сборной.

Единственный мяч в составе Саудовской Аравии удалось забить Тайсиру Аль-Джассиму.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1Германия — Саудовская Аравия — 2:1Голы: 1:0 — Вернер — 8, 2:0 — Хавсави — 43 (автогол), 2:1 — Аль-Джассим — 84