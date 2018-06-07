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Названы причины ухода Роналду из «Реала»
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СМИ: Роналду решил покинуть «Реал» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Reuters
Форвард "Реала" Криштиану Роналду решил покинуть клуб, сообщает португальское издание Record. По их информации, португалец твердо решил сменить обстановку.
У футболиста не лучшие отношения с президентом клуба Флорентино Пересом. Обладатель "Золотого мяча" считает, что президент недостаточно оценивает его вклад в успехи команды, а клуб не защищает его, когда это необходимо.
Также игрок недоволен и финансовым вопросом. В частности, его не устраивает то, что Лионель Месси в "Барселоне" и Неймар в "ПСЖ" зарабатывает больше. Не нравится ему и то, что "Реал" хочет приобрести Неймара.
Ранее сообщалось об интерес к 33-летнему футболисту со стороны "МЮ" и "ПСЖ". При этом он так и не договорился с "Реалом" о новом контракте, который истекает летом 2021 года. В прошлом сезоне он провел 44 матча во всех турнирах и забил 44 мяча при восьми голевых передачах.
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